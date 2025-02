L’attaccante scozzese, dopo l’affaticamento muscolare della scorsa settimana, si prepara a tornare dal 1′ per la trasferta di Monza

Il ricordo della vittoria contro il Milan è ancora dolce nelle menti dei tifosi e dei giocatori, ma è ora di mettere tutto alle spalle e di iniziare a pensare alla prossima partita. Domenica, a ora di pranzo, i granata faranno visita al Monza di Alessandro Nesta, che occupa l’ultima posizione in classifica. Sarà una sfida molto ostica, solo apparentemente facile e tutt’altro che da sottovalutare. A ridosso di questa sono arrivate buone notizie per Paolo Vanoli, perché Ché Adams ha smaltito l’affaticamento muscolare che non gli ha permesso di esserci nell’ultimo turno – come del resto l’allenatore aveva fatto intendere alla vigilia della sfida ai rossoneri – e tornerà titolare.

Adams out col Milan: può tornare dal 1′

L’assenza dell’ultima gara aveva fatto preoccupare un po’ tutti, perché in questa stagione è difficile immaginare un Torino senza lo scozzese. Nonostante questo però i compagni sono riusciti a vincere, e Sanabria ha sostituito alla grande l’ex Southampton. Un’iniezione di fiducia importante anche per il paraguaiano, che da partente si è ritrovato coinvolto al meglio, rivelandosi decisivo grazie all’assist per il gol di Gineitis. Da questo momento in poi il numero 9 rappresenterà un’arma in più dalla panchina, cosa che non gli è riuscita prima della chiusura del mercato e della sfida contro il Milan.

Adams decisivo

Con Adams è però un altro Torino, e a dimostrarlo sono i numeri. Quando segna il numero 18 il Toro quasi sempre vince, e non è un caso. Inoltre, lo scozzese è anche stato il mattatore dell’ultima vittoria in trasferta, quella contro l’Empoli del 13 dicembre. Adesso toccherà a lui interrompere la striscia negativa di 4 partite esterne senza successi, magari tornando al gol, che gli manca dal 24 gennaio – più di un mese – quando ha messo a segno una doppietta contro il Cagliari.