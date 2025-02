L’ex Chelsea sta crescendo, ma anche il lituano non è da meno: Vanoli ora deve scegliere chi schierare dal 1′ contro il Monza

La vittoria contro il Milan ha lasciato tanta soddisfazione in casa Torino, permettendo alla squadra di lavorare con il sorriso in vista della prossima partita. Una sfida contro il Monza solo apparentemente semplice, ma che se non affrontata al massimo della concentrazione può rivelarsi più che una trappola. Considerato come ormai la salvezza non sembri tanto in dubbio Vanoli e i suoi ragazzi avranno la possibilità di giocare con meno pressioni, motivo per cui l’opportunità è delle migliori per fare esperimenti. Uno di questi potrebbe magari avvenire in mezzo al campo, dove il buon periodo di forma di Gineitis e i miglioramenti di Casadei potrebbero creare un rompicapo per il tecnico.

Ballottaggio in mediana

La squadra cresce, i rincalzi stanno dimostrando di poter contribuire alla causa e allora i dubbi per Vanoli aumentano: l’allenatore nei primi mesi ha dimostrato di non voler contare soltanto su 11 titolari, ma di essere capace di fare delle rotazioni in base ai momenti di forma dei vari singoli. È per questo che tutti si sono sempre sentiti al centro del progetto, e mai come ora questa cosa si sta confermando. A centrocampo, per esempio, il tecnico ha cambiato spesso uomini, e adesso la situazione si fa più dura che mai per lui: al fianco di Ricci, inamovibile, possono stare bene sia Casadei che Gineitis, e allora è difficile lasciarne fuori uno. Il centrocampista ex Chelsea infatti sta sempre più imparando i meccanismi tattici, mentre il numero 66, autore del gol vittoria contro il Milan, è in rampa di lancio. Possibile dunque immaginare una staffetta tra i due anche a Monza, ma solo nella rifinitura di domani si saprà qualcosa in più su chi partirà titolare.