Ecco dove vedere Monza-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma domenica 2 marzo alle 12.30

Messa ormai alle spalle la gioia per la vittoria dell’ultimo turno contro il Milan, il Torino si prepara ad affrontare la prossima gara di campionato: i granata faranno visita al Monza, nel lunch match della domenica di Serie A. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto è ovviamente necessario un abbonamento, ed è poi possibile scaricare l’applicazione su smart tv, smartphone, tablet, pc e console da gaming.