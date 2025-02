Paolo Vanoli non è mai riuscito a battere Nesta da allenatore, dopo il pari all’andata cerca la prima vittoria

Da quanto Vanoli è allenatore ha incontrato Alessandro Nesta in 3 occasioni. In nessun caso ha vinto. Il tecnico granata infatti ha perso le prime due sfide quando era ancora in Serie B alla guida del Venezia. L’ex campione del mondo invece all’epoca era l’allenatore della Reggiana. Entrambe le due sconfitte risalgono alla scorsa stagione. La prima sfida era terminata 1-0 per la Reggiana con il gol di Gondo al 47′ mentre al 39′ Bardi aveva parato un rigore di Pohjanpalo. La seconda sconfitta invece era arrivata per 2-3. La squadra di Nesta aveva ribaltato il risultato dopo essere stata sotto di due gol (Busio e Pohjanpalo) grazie alle reti di Portanova, Altare (autogol) e Pierangolo.

Il primo incontro in Serie A

Vanoli e Nesta si sono poi ritrovati questa stagione, entrambi alla guida di squadre diverse rispetto allo scorso anno. Il primo infatti si è ritrovato sulla panchina del Toro mentre il secondo su quella del Monza. L’incontro tra i due è arrivato in un periodo non facile per nessuna delle due squadre. I brianzoli in pinea zona retrocessione e con il tecnico ad un passo dall’esonero mentre i granata in caduta libera dopo il brillante inizio di stagione. La partita è stata molto combattuta e chiusa e il fatto che entrambi i gol, uno per parte, siano arrivati da calcio d’angolo ne è la dimostrazione. Le due compagini sono tornate quindi a casa con un punto a testa dopo una sfida terminata per 1-1. Per la formazione di Vanoli aveva segnato Masina mentre per il Monza aveva trovato il gol Djuric.

Vanoli a caccia della prima vittoria

Dopo tre partite senza vittoria ora Vanoli vuole trovare la sua prima vittoria contro Nesta. Ora però il contesto in cui si trovano le due squadre è molto diverso. Il Monza infatti è sempre più in crisi e dopo aver esonerato Nesta lo ha richiamato in panchina. Il Toro al contrario ha dato una svolta alla sua stagione e arriva da un periodo abbastanza positivo che è culminato con la vittoria contro il Milan nell’ultima giornata.