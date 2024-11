Torino-Monza è sfida tra due allenatori alla prima esperienza in Serie A. Vanoli contro Nesta: ma per il granata…

Domenica pomeriggio Vanoli e Nesta si giocano molto. Le loro squadre, Torino e Monza, hanno bisogno di punti. Appuntamento alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Monza: Paolo Vanoli contro Alessandro Nesta. I due allenatori sono alla prima esperienza in Serie A, dopo la gavetta. Vanoli era partito benissimo al Toro, con il 1° posto dopo 5 partite: poi un calo, con 7 sconfitte nelle ultime 8 partite ufficiali e l’infortunio di Zapata. Nesta invece, in 12 partite ha raccolto solo 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte) ed è penultimo. I due allenatori si sono già affrontati, in Serie B lo scorso anno per due volte. 2 sconfitte su 2 partite per Vanoli. Bilancio quindi negativo per il granata.

I precedenti in B

Vanoli lo scorso anno allenava il Venezia, mentre Nesta la Reggiana. La prima sfida tra i 2 è avvenuta il 22 ottobre 2023. Reggiana-Venezia 1-0. Era la 10^ giornata di Serie B. Vanoli era sceso in campo con il 4-4-2. Decisivo il gol di Cedric Gondo al 47′, su corner battuto da Luca Cigarini. Al 39′ Bardi aveva parato un rigore di Pohjanpalo. Il ritorno invece si è giocato al Penzo il 1 aprile 2024: Venezia-Reggiana 2-3. Venezia schierato questa volta con il 3-5-2. Una sconfitta in rimonta clamorosa. Lagunari in vantaggio con Busio (20′) e Pohjanpalo (33′). Poi rimonta degli ospiti con Portanova (45+1′), Altare (autogol, 50′) e Pieragnolo (65′).

Due nuovi volti

Nonostante le 2 sconfitte contro Nesta, Vanoli nel complesso ha fatto meglio di lui. Venezia terzo in classifica ma poi vincitore dei playoff e promosso in Serie A. Reggiana invece 11^. Ma entrambi hanno dimostrato di avere potenziale e si sono meritati la Serie A. Vanoli è stato scelto dal Torino, dopo 3 anni di Ivan Juric a metà classifica. Nesta invece, ex giocatore di Lazio e Milan, è stato chiamato da Adriano Galliani al Monza per sostituire Palladino, andato alla Fiorentina.