Il centrocampista lituano dovrebbe partire titolare al posto di Ilic, in una partita che l’anno scorso è stata colma di sfortuna per lui

Mancano ormai poco meno di tre giorni, e il Torino tornerà in campo. Domenica alle 15 i granata ospiteranno all’Olimpico Grande Torino il Monza di Alessandro Nesta, fanalino di coda della Serie A. Un’occasione ghiotta per i ragazzi di Vanoli, per tornare a fare punti e ritrovare l’entusiasmo perso ormai diverse settimane fa. Il tecnico varesino ha avuto due settimane a disposizione per preparare al meglio la sfida, modificando alcuni aspetti tattici sia per ritrovare l’imprevedibilità persa nelle ultime sfide (come dimostrato dagli 0 gol segnati nelle 3 più recenti) sia per non farsi trovare impreparato in caso di assenze degli attuali acciaccati. Tra questi c’è anche Ivan Ilic, fermatosi nel corso del derby perso contro la Juventus, che in caso di forfait potrebbe essere sostituito da Gineitis.

Gineitis contro la sfortuna

Possibile nuova occasione da titolare dopo tre settimane per Gineitis, la cui ultima titolarità risale alla sfida persa contro la Roma. Questa volta il lituano dovrebbe tornare a far parte dell’undici iniziale, contro un Monza che lo scorso anno è stato quasi protagonista di un incubo per lui. Nella sfida d’andata infatti il numero 66 ha regalato il gol del definitivo pareggio ai brianzoli, intervenendo in un’occasione in maniera troppo leggera da ultimo uomo e regalando a Colpani la possibilità di andare in campo aperto contro Milinkovic-Savic; alla vigilia del ritorno, invece, il classe 2004 si è fatto male al ginocchio, andando incontro a una serie di sfortunati eventi che lo ha costretto a non essere totalmente in forma prima di settembre. Ora Gineitis torna titolare, e lo fa con un bel po’ di sassolini da togliersi. Chissà che, caricato da questa sfida personale, non possa essere lui decisivo nella sfida di domenica.