Ormai molto spesso la musica e il calcio si fondono sul palco di Sanremo. Dalla presenza di Ibrahimovic ormai tre anni fa a quella di Ronaldo ai tempi della Juve, passando per gli sketch di Amadeus a tema Inter. Ora, il prossimo club ad apparire all’Ariston in occasione del più importante festival della musica italiana potrebbe essere proprio il Torino. Vi chiederete com’è possibile, e la risposta l’hanno già data gli Statuto. Il gruppo pop, i cui membri sono apertamente tifosi del Toro, ha comunicato sul proprio profilo Instagram di aver proposto a Carlo Conti una canzone che tratta di calcio e famiglia per poter partecipare al Festival. Il gruppo torinese, in particolare, ha promesso che qualora dovesse riuscire a rientrare tra i Big in gara, farebbe esibire Pasquale Bruno e Marco Ferrante una delle cinque sere, portandoli direttamente sul palco dell’Ariston.