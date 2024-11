La Lega ha richiesto che venga introdotta una nuova sessione di mercato, per agevolare le partecipanti al Mondiale per club e non solo

Tra una partita e un’altra, è già tempo di pensare al mercato che prenderà il via a gennaio. Il Torino ha urgentemente bisogno di rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli, con l’obiettivo di coprire i buchi attualmente presenti e di risalire la classifica. E a proposito di mercato, dalla prossima stagione potrebbe essere introdotta una novità tutt’altro che da sottovalutare. Nella giornata di oggi, infatti, la Lega Serie A ha richiesto ufficialmente la creazione di una nuova breve finestra, che andrebbe dall’1 al 10 giugno.

La richiesta della Serie A

Una terza finestra per il calciomercato oltre a quella estiva e quella di gennaio? Ora è possibile. Come detto, la Lega Serie A ha richiesto che venga introdotta una finestra di mercato dall’1 al 10 giugno, per poter tesserare con quasi un mese di anticipo i giocatori per la stagione 2025/2026. Queste novità sarebbero dedicate principalmente a Inter e Juventus, impegnate nel nuovissimo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 14 luglio. Ora verrà aperto un tavolo di lavoro, per discutere e valutare questa richiesta in attesa della decisione finale del Consiglio Federale. Il calciomercato, però, potrebbe presto essere trasformato.