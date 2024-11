Anche l’ultima sosta per le nazionali del 2024 è terminata: il Torino è stato tra le squadre più penalizzate dell’intera Serie A

Con le sfide sudamericane valide per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, si è conclusa anche l’ultima sosta per le nazionali del 2024. Una pausa lunga quasi due settimane, che da un lato ha permesso a Vanoli di lavorare con calma a nuovi schemi vincenti, mentre dall’altro lo ha privato di diversi titolari, impegnati con le maglie dei propri paesi. Questo elemento si è rivelato un fattore negativo non solo per il fatto di non averli avuti a disposizione, ma anche per la fatica accumulata dai convocati. Stando a un calcolo riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Toro è tra le squadre i cui giocatori hanno messo insieme più minuti durante questa pausa, e dunque di fatto tra le più penalizzate.

1114 minuti per i granata

Non capitava da tempo che i giocatori del Torino giocassero tanto quanto hanno fatto in questa sosta. Facendo un calcolo veloce, infatti, viene fuori che i vari granata convocati con le loro nazionali sono stati impiegati per un totale di 1114 minuti; e pensare che sarebbero potuti essere molti di più, se Ricci avesse potuto giocare con l’Italia o se Sosa e Vlasic fossero stati impiegati maggiormente da Dalic. I più spremuti in questo senso sono stati Maripan, Gineitis e Vojvoda, che hanno giocato tutti i minuti a disposizione, seguiti da Pedersen a 153′ e Walukiewicz a 135′. Poco dietro Ciammaglichella, impiegato per 115 minuti, che ha preceduto Sanabria (97), Sosa, Vlasic e Masina. I 1114 minuti totali fanno piazzare così il Torino al 5° posto nella classifica dei club di Serie A più penalizzati, dietro solamente a Inter, Milan, Napoli e Juventus e largamente distante dalle dirette avversarie.

La top 10

Inter 1799 minuti totali Milan 1561 Napoli 1536 Juventus 1183 TORINO 1114 Parma 1089 Bologna 1043 Roma 957 Verona 836 Atalanta 824