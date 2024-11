Le contestazioni dei tifosi del Torino proseguono: domenica, prima della sfida contro il Monza, il ritrovo sotto la curva Maratona

In un momento complicato a livello sportivo per il Torino, le contestazioni dei tifosi nei confronti della società non si placano affatto. Dopo la “marcia” di agosto prima della sfida contro l’Atalanta e le successive proteste, adesso i fan granata hanno deciso di alzare ulteriormente i toni. Domenica, prima della sfida contro il Monza, la contestazione verrà arricchita di un nuovo capitolo, con lo stadio che sarà lasciato vuoto per 45 minuti per dare un segnale a Cairo e non solo.

Il comunicato della Maratona

“Invitiamo tutti i tifosi granata, che amano il Toro e non tollerano che la nostra storia venga calpestata, ad unirsi ai gruppi organizzati. Ad inizio partita ci sposteremo sotto la tribuna per contestare questa società indegna, lasciando lo stadio vuoto per 45 minuti. È giunto il momento di dare un segnale forte e far comprendere a Cairo quanto sia detestato dal popolo granata. Successivamente la protesta continuerà all’interno dello stadio”.