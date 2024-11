In vista della sfida contro il Monza Vanoli deve sciogliere le riserve riguardo i difensori: Saul Coco pare essere l’unica certezza

L’attesa è finita, l’ultima sosta per le nazionali è terminata e il Torino è pronto a scendere in campo. Dopo le 6 sconfitte nelle ultime 7 partite, i granata hanno l’obbligo di tornare a vincere già dalla sfida interna contro il Monza, attualmente ultimo in classifica insieme al Venezia. Sarà però una partita complicata, sia per le indisponibilità con cui deve fare i conti Vanoli, sia per il modo in cui ci si arriva. Il tecnico varesino, infatti, ha avuto più di una settimana a disposizione per ridisegnare l’assetto tattico della squadra, con l’obiettivo di tornare a sorprendere. Nel farlo però non ha potuto testare alcun difensore, essendo tutti i centrali stati convocati dalle loro nazionali.

Una difesa in cerca di certezze

Sebbene nelle ultime tre sfide si siano visti dei miglioramenti rispetto alle prime, si può dire con certezza che il Toro conviva ancora con dei problemi difensivi. E questi riguardano non soltanto la scarsa solidità o i gol presi, ma anche il fatto che Vanoli non possa contare su dei veri e propri titolari. Basti pensare che in queste prime 12 giornate di campionato il mister ha confermato la stessa retroguardia per due partite consecutive solamente due volte: tra Venezia e Lecce e nelle sfide contro Como e Roma. La difesa pecca di leader, questo è ormai assodato, ma allo stesso tempo è totalmente priva di certezze. Fin qui l’unico sempre sicuro di un posto – a meno di casi particolari – è stato Coco, e lo stesso sarà anche domenica dato che il numero 23 è rimasto a riposo con la Guinea Equatoriale. Al suo fianco, invece, Masina, Maripan, Walukiewicz e Vojvoda (quest’ultimo un po’ più indietro) si giocano un posto. Nessuno è favorito, e la sensazione è che come fatto ultimamente, Vanoli sceglierà in base alle caratteristiche degli avversari.