Inizia la vendita dei biglietti in vista di Torino-Empoli: sconti per i possessori della tessera Cuore Granata

Il Torino ha avviato la vendita dei biglietti per la sfida tra Torino ed Empoli in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 15 marzo alle ore 20.45. I possessori della tessera Cuore Granata potranno acquistare i biglietti con uno sconto di 5 euro in tutti i settori. Nelle Curve e nei Distinti Family i prezzi partono da 19.90€. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale o allo sportello dello stadio aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e 14-18. Ancora attiva la possibilità del mini-abbonamento “Insieme” che al prezzo di 75 euro permetterà di seguire le ultime partite casalinghe del Toro dalla Curva Primavera.