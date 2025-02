L’Assessore allo Sport, Mimmo Carretta, sulla questione Stadio, sul Robaldo e sulla cittadella granata

In occasione dell’inaugurazione del Bosco del Toro, l’Assessore allo Sport della città di Torino Domenico Carretta è intervenuto parlando anche del Robaldo e delle ipoteche dello stadio Grande Torino, senza dimenticare di omaggiare un grande tifoso granata come Ginetto Trabaldo, scomparso pochi giorni fa.

Il Bosco del Toro, in Parco Colonnetti, si affaccia proprio sul Robaldo, quello che sarà il centro sportivo delle giovanili granata. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 4 maggio. “Incrociamo le dita, i lavori stanno andando avanti. Ci abbiamo messo testa, cuore e gambe, fa parte di quella cittadella granata che comprende anche Stadio Filadelfia e Stadio Grande Torino”.

L’assessore Carretta sullo Stadio e sulle ipoteche

A proposito dello Stadio, la Città ha presentato istanza all’Agenzia delle Entrate affinché cadano le ipoteche che gravano sull’impianto: “La risposta arriverà alla scadenza, il 1 luglio, se accadrà prima ancora meglio. Noi confidiamo in una risposta positiva che ci permetta anche di fare investimenti importanti a lungo termine sullo stadio. Perché la proroga di 18 mesi per il Torino per lo Stadio? Sono i tempi necessari per i lavori per le ipoteche, se si vuole costruire un futuro ancora più solido per il Toro, in questo caso, bisogna lavorare su ipoteche che pesano in maniera grave e forse, in un certo senso hanno mortificato anche progetti che potevano essere avviati anche in anni passati. Ora per uno strano gioco del destino la concessione d’affitto scade il 30 giugno e le ipoteche ventennali il 1 luglio quindi ci siamo presi il tempo utile per garantire il proseguo della stagione sportiva per il Toro e intanto, incrociando le dita, sperare di costruire qualcosa di ancora più forte per questa città che ha bisogno di Toro”.

Ecco il video: