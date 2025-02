Monza-Torino, i numeri / I granata non vincono dalla trasferta di Empoli, per i brianzoli invece sono meno le reti subite in casa

Il Torino si prepara ad affrontare il Monza nella prossima giornata di Serie A, un match fondamentale per i granata che cercano una vittoria in trasferta che manca dal 13 dicembre. In quella data, il Torino riuscì a imporsi per 0-1 contro l’Empoli. Da allora, però, i granata non sono più riusciti a trovare il successo lontano dalle mura amiche, e la sfida contro il Monza potrebbe rappresentare l’opportunità giusta per rompere il digiuno.

Numeri contrastanti in trasferta

I numeri del Torino in trasferta mostrano una squadra che tende a concedere e segnare di più rispetto alle partite casalinghe. Infatti, in trasferta i granata hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti 20, mentre in casa le statistiche sono più equilibrate, con 12 gol fatti e 12 gol subiti. Questo andamento riflette una squadra che, lontano da casa, mostra una maggiore propensione ad attaccare, ma che paga anche qualche errore difensivo di troppo. Per conquistare la vittoria a Monza, i granata dovranno essere più solidi in fase difensiva senza rinunciare alla propria vocazione offensiva.

Il Monza e le difficoltà in casa e fuori

Il Monza, protagonista di una stagione alquanto deludente, sta vivendo difficoltà sia nelle partite casalinghe che in trasferta. Tuttavia, una nota positiva per i brianzoli sembra esserci, infatti la squadra subisce molti meno gol quando gioca in casa. Infatti, all’U-Power Stadium, il Monza ha incassato 17 gol, ben 9 in meno rispetto ai 26 subiti in trasferta. Questo dato indica una certa solidità difensiva nelle partite interne, ma i problemi offensivi e di continuità restano. Il Torino dovrà quindi fare attenzione a non sottovalutare i brianzoli, che in casa potrebbero rivelarsi più insidiosi del previsto.