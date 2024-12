Toscani e granata hanno dato vita a una gara molto equilibrata, in cui i dettagli hanno fatto la differenza

Torna il successo e anche il sorriso in casa Torino. A distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta i granata hanno ritrovato la vittoria, in casa del sorprendente Empoli di Roberto D’Aversa. 3 punti pesantissimi in un momento di grossa difficoltà, che rilanciano i granata e che permettono di distanziare la zona rossa, ora lontana 7 punti. Una partita nel complesso molto aperta tra le due squadre, in particolar modo nel primo tempo, in cui a deciderla sono stati i cambi e soprattutto la rete super di Ché Adams.

Equilibrio tra le due squadre

Empoli e Torino hanno dato vita a una partita piuttosto equilibrata sotto vari punti di vista. I toscani sono partiti meglio, con un paio di occasioni sventate da Milinkovic-Savic, e i granata si sono resi poi pericolosi grazie a due colpi di testa – di Ricci e di Sanabria – parati bene da Vasquez. Il secondo tempo si è aperto così come il primo, con una grandissima chance per i padroni di casa sprecata da Cacace. Non ha sprecato nulla invece Adams, autore di uno stupendo gol da centrocampo. Nel complesso i dati dicono che sarebbe stato giusto il pareggio, ma che ai punti il Torino è stato di poco avanti: 9 occasioni da gol a 6 in favore dei granata, per un totale di expected goals di 0,57 e 1. Più pericolosa però la squadra di D’Aversa, con un indice di pericolosità pari al 53% (contro il 48% di Sanabria e compagni). Infine sono stati 10 i tiri degli azzurri, contro i 14 dei ragazzi di Vanoli. Una grande prova di forza da parte del Toro, capace di vincere una partita non dominata. 3 punti che permettono alla squadra di ripartire, alla ricerca di una salvezza che si vuole ottenere il prima possibile.