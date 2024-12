Nella sfida tra Empoli e Torino i granata hanno vinto 0-1 grazie ai cambi: il gol della vittoria è arrivato dalla panchina

Il Torino è finalmente riuscito a tornare alla vittoria nella sfida contro l’Empoli. I granata hanno vinto 0-1 contro la squadra toscana. La cosa che va sottolineata però è il fatto che il gol della vittoria sia arrivato grazie a due giocatori subentrati. Infatti sia Nikola Vlasic, autore dell’assist, che Che Adams, autore dell’eurogol, avevano iniziato la partita in panchina. Il croato era entrato all’inizio del secondo tempo e ha messo in difficoltà la squadra di D’Aversa per tutti i 45 minuti. Lo scozzese invece è entrato dopo, al 16′ minuto del secondo tempo al posto di Sanabria e dopo appena 9 minuti si è inventato un gol straordinario da centrocampo. Insieme al numero 18 dei granata Vanoli ha mandato in campo anche Njie che sebbene non abbia trovato né gol né assist ha portato freschezza all’attacco del Toro e con le sue sgasate si è rivelato un gran problema per l’Empoli.

Gol dalla panchina: non succedeva da Torino-Como

Per ritrovare un altro gol arrivato dalla panchina bisogna risalire fino alla sfida tra Torino e Como nel capoluogo piemontese. La squadra di Fabregas infatti stava dominando la partita quando Paolo Vanoli ha deciso di mandare in campo Njie, attaccante classe 2005 che ormai è fisso in prima squadra. Il numero 92 ha portato energie insperate all’attacco granata, correndo su ogni pallone e riuscendo al 75′ minuto a segnare il gol della vittoria. Lo svedese ha sfruttato un errore difensivo del Como, superato Audero in porta e in fine depositato il pallone nella porta rimasta sguarnita sotto la Maratona. Questi due episodi non sono isolati, infatti, soprattutto ad inizio stagione era molto frequente vedere i giocatori subentrati decidere la partita o almeno lasciare il segno con gol o assist.

Adams e Vlasic: i gol dalla panchina

Fin da inizio stagione i cambi sono stati molto importanti per i granata. Il primo gol arrivato da un cambio è stato quello contro il Verona quando Adams, subentrato al 67′ minuto ha trovato il gol dopo appena 12 minuti, al 79′. Il gol ha deciso la partita perché i ragazzi di Vanoli alla fine hanno vinto 2-3 contro i gialloblù. Contro la Lazio è arrivato un gol che però sfortunatamente non ha portato al Toro nemmeno un punto. Ancora Adams protagonista. Infatti lo scozzese entrato al 46′ minuto ha trovato il gol al 67′, tra l’altro su assist di Vlasic, altro giocatore subentrato (era entrato al 63′ minuto). Cambi importanti ma non decisivi ai fini del risultato, come poi accaduto contro l’Inter con Vlasic.