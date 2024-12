Buona prova da parte dell’esterno croato, schierato titolare da Vanoli a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta

È tornata la luce in casa Torino. Nell’anticipo della 16ª giornata di Serie A i granata hanno battuto 0-1 la sorpresa Empoli, ritrovando così la vittoria dopo un mese e mezzo. Una partita inizialmente di sofferenza e poi offensiva per la squadra di Vanoli, tornata a casa con i tre punti grazie alla rete-capolavoro di Ché Adams. Il tecnico ha voluto sperimentare per il match del Castellani, schierando titolari Karamoh e soprattutto Borna Sosa. E il croato, per la prima volta, ha sorpreso in positivo.

Sosa, un’attesa lunga tre mesi

In casa Torino lo hanno aspettato per più di tre mesi, e ora Borna Sosa vuole iniziare a ripagare la fiducia che gli è stata riposta sopra. A sorpresa Vanoli ha schierato titolare l’ex Ajax nell’ostica trasferta di Empoli, e la prestazione del numero 24 gli ha dato ragione. Finalmente il croato si è dimostrato efficace non solo in fase di non possesso ma anche dal punto di vista offensivo, spingendosi spesso oltre la metà campo e mettendo in mezzo cross invitanti per i compagni – facendo dunque ciò per cui il club lo aveva accolto in estate. Due quasi assist per lui, che ora vuole riprendersi tutto quello che ha lasciato indietro in queste settimane complicate.

I numeri di Sosa contro l’Empoli

I numeri in questo senso parlano di una partita buona, e in particolare: 5 passaggi chiave, 4 contrasti vinti e 4 salvataggi. L’unico aspetto da migliorare è quello riguardante la precisione sui cross (ieri meno del 50%), ma ci si può lavorare. La cosa più importante al momento è fargli riavere fiducia: Vanoli ci ha provato schierandolo titolare e ha fatto jackpot. Il Torino, così, può ritrovarsi un elemento importantissimo in un reparto che fin qui ha faticato tanto.