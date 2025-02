Così il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, ha parlato del suo momento in granata visto l’ottimo rendimento

Milinkovic-Savic è certamente uno dei simboli della cavalcata del Torino dell’ultimo periodo, anche se non si sente un uomo copertina: “No, io voglio che il Toro vada avanti, non mi piace parlare di me, oggi può andare bene, domani magari va peggio”. Così, a margine dell’inaugurazione del Bosco del Toro il portier e del Torino si è espresso sul momento della squadra. Rispetto alle critiche ricevute in passato, il serbo ha detto: “Non mi interessano le critiche, faccio la vita mia e non leggo e non parlo con i media. Se ho sofferto per le critiche ricevute? No. Tanto ci sarà sempre qualcuno che ti criticherà…”.

