Il Toro si trova in una situazione particolare sui terzini: a sinistra ci sono tre giocatori mentre a destra manca concorrenza a Pedersen

Il Toro di Vanoli si trova in una situazione particolare per quanto riguarda i terzini. Infatti nel mercato invernale Vojvoda ha lasciato i granata e Biraghi è arrivato sotto la Mole. Il problema è che il kossovaro era un terzino destro mentre il nuovo arrivato è un terzino sinistro. Queste due operazioni hanno scombussolato un po’ l’equilibrio dei granata che ora a destra si trovano con ben tre giocatori che possono giocare titolari: Masina, Sosa e Biraghi. Il primo prima dell’arrivo di Biraghi era la riserva di Sosa e verosimilmente continuerà ad essere utilizzato come sostituto o in quella posizione o come difensore centrale. Il croato, titolare prima del mercato, ora sta perdendo il posto in favore di Biraghi che attualmente è più avanti nelle gerarchie.

La situazione a destra: ballottaggio tra Pedersen e Walukiewicz adattato

A destra la situazione è invece completamente opposta. Infatti l’addio di Vojvoda ha regalato, soprattutto inizialmente il posto da titolare a Pedersen che però ancora non è riuscito a convincere con la maglia del Toro, probabilmente anche per il fatto di dover essere il rimpiazzo di Bellanova. In quel ruolo potrebbe giocare Lazaro che però è impiegato da Vanoli come esterno di destra nei tre dietro la punta. Come terzino destro puro il Toro avrebbe anche Dembélé che però non sembra ancora pronto a diventare il titolare. In questa situazione difficile Vanoli ha deciso di adattare Walukiewicz a fare il terzino destro. Il polacco sarebbe un difensore centrale ma è stato impiegato dal tecnico in quel ruolo.

Il cambio di modulo ha influito

Proprio questa situazione particolare rende non chiarissima la gerarchia in quelle due zone di campo. Infatti alla vigilia di ogni partita i maggiori dubbi riguardano proprio i terzini titolari. Questa situazione è da imputare sicuramente ad un mercato non gestito al meglio ma anche ad un cambio di modulo che ha cambiato tutto. Infatti la stagione era iniziata con un 3-5-2, formazione in cui ci sono solo 2 esterni e non 4. Con il 4-2-3-1 infatti Lazaro gioca in attacco e non è disponibile per fare il terzino.