Vanja Milinkovic-Savic sta facendo una stagione mostruosa e ora, contro il Monza, cerca il suo ottavo clean sheet

Se c’è un giocatore del Toro che in questa stagione non ha mai deluso e ha, in più occasioni, salvato i granata questo è senza dubbi Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Toro è il miglior pararigori d’Europa con 4 rigori parati su 5. L’ultimo l’ha parato contro il Milan, contro Pulisic che non aveva mai sbagliato un calcio di rigore.

Il numero 32 del Toro ha parato anche i rigori battuti da Pasalic, Castro e Retegui, arrendendosi solamente a Ndoye nella sfida contro il Bologna. In una stagione difficile per la difesa del toro l’estremo difensore granata è comunque riuscito a mantenere la porta inviolata in ben 7 occasioni e adesso contro il Monza vuole trovare l’ottava. I clean sheet sono tanti ma mancano da un po’. L’ultima partita senza subire gol infatti è stata quella contro il Cagliari dello scorso 24 gennaio, l’ultimo clean sheet in trasferta risale addirittura alla sfida contro l’Empoli del 13 dicembre.

Primo per parate in Serie A: Vanja una certezza

Quando si parla di Vanja come una certezza non è solo per i rigori parati o per i clean sheet collezionati, ma anche per il numero di parate effettuate. Infatti il gigante serbo è primo tra tutti i portieri di Serie A per parate effettuate: ben 98 fino ad ora. Il secondo in questa particolare classifica è Falcone con ben 13 parate in meno del numero 32 del Toro. Grazie a tutte queste parate e alla loro importanza Vanja ha già vinto ben 5 premi come Man of the Match che ribadiscono l’importanza del portiere per la sua squadra e le sue qualità ormai sotto gli occhi di tutti.

Dalle critiche a idolo dei tifosi: la crescita di Vanja

Durante il primo anno di gestione di Juric, Milinkovic-Savic era stato aspramente criticato da molti in quanto pagava la sua inesperienza commettendo molti errori che al Toro costavano caro. Da quella stagione è sempre migliorato, stagione dopo stagione, partita dopo partita. Questo suo percorso lo ha portato ad essere un portiere fenomenale e sempre affidabile, in grado di tenere in piedi una squadra e bloccare la porta ai ripetuti tentativi degli avversari.