Nella sfida di domani tra Monza e Torino i due trequartisti svolgeranno un ruolo fondamentale e il risultato finale dipenderà anche da loro

L’importantissima sfida di domani tra Monza e Torino sarà decisa anche dai trequartisti. Le due squadra infatti puntano molto sui loro fantasisti. Il numero 47 dei brianzoli è sempre stato di importanza vitale per il Monza, con questa squadra infatti ha giocato 162 partite segnando 34 gol e fornendo 22 assist, totalizzando una media di 0,34 gol o assist ogni partita. Il croato con la maglia granata ha registrato dati invece inferiori giocando 92 partite e totalizzando 11 gol e 13 assist, con una media di 0,26 gol o assist a partita. In questa stagione però, nonostante entrambi stiano facendo abbastanza bene, il croato sta riuscendo ad aiutare di più la squadra, avendo segnato 3 gol e fornito 3 assist contro i 4 gol e 0 assist del numero 47 del Monza

Vlasic in cerca di continuità, Mota non trova il gol da ottobre

Un fattore da considerare è anche ovviamente lo stato di forma. I due trequartisti infatti arrivano alla sfida in condizioni molto diverse tra di loro. Il croato infatti da quando Vanoli ha cambiato modulo sembra rinato e anche tralasciando i gol riesce a fare ottime prestazioni ogni settimana. L’ultimo gol del numero 10 granata inoltre è di appena 2 settimane fa, in occasione della sfida contro il Bologna, mentre quello precedente era arrivato a metà gennaio nel Derby della Mole. Dany Mota invece arriva in un momento decisamente diverso. I suoi 4 gol sono arrivati tutti nella prima parte di campionato e ora non segna più dal 21 ottobre. L’ultimo gol è arrivato contro il Verona, quando aveva segnato una doppietta. Da allora ben 15 partite giocate senza segnare o fare assist a cui bisogna aggiungerne 3 saltate per infortunio. Per tirare le somme il numero 47 del Monza non segna da 18 giornate di campionato.

Il contesto è decisivo

I numeri sopra elencati ovviamente non vanno presi da soli ma inseriti in un contesto. Infatti se un giocatore con le qualità di Dany Mota è in un periodo di crisi così profonda è anche a causa della squadra intorno a lui che non gira. Dall’altra parte avere un Vlasic così in forma è possibile anche grazie al modulo e ai compagni di squadra che ha intorno.