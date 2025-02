I precedenti di Torino-Genoa: in casa i granata sono una sicurezza, soltanto 6 le vittorie dei rossoblù in 51 partite

Una settimana dopo il buon punto ottenuto a Bergamo, il Torino torna in campo per affrontare l’ostico Genoa di Patrick Vieira. I granata, che sono reduci da 6 risultati utili consecutivi, vogliono ottenere un successo che permetterebbe di chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza, e in questo senso possono puntare sul fattore “storia”. Nelle 51 partite di Serie A giocate in casa contro i liguri, infatti, il Toro ha vinto addirittura 30 volte, ottenendo anche 15 pareggi e soltanto 6 sconfitte. L’ultimo precedente risale al settembre 2023, quando la squadra di Juric ebbe la meglio per 1-0 sul Grifone grazie a un gol allo scadere di Radonjic.

L’ultimo precedente

Come detto, l’ultima partita tra le due squadre che si è giocata all’Olimpico Grande Torino risale a un anno e mezzo fa, dunque all’inizio della stagione 2023/2024. Dopo una partita molto bloccata – consuetudine degli ultimi anni – i granata ebbero la meglio grazie a uno squillo di Radonjic, che dopo essere entrato dalla panchina riuscì a decidere la gara con un super gol segnato al 94′.

La super rimonta del 2014

Il migliore ricordo degli ultimi anni è certamente quello del 2014, quando la squadra di Ventura riuscì a rimontare clamorosamente il risultato negli ultimi istanti di gara. Dopo una partita combattuta, infatti, gli ospiti andarono in vantaggio all’86’ con Gilardino, che lascò ammutolito tutto lo stadio. Poi, però, con un super uno-due targato Immobile e Cerci i granata invertirono il punteggio nel giro di un minuto, facendo impazzire di gioia la Curva Maratona e non solo.

La rissa del 2009

Non solo dolci ricordi però, perché Torino-Genoa è stata anche la partita che di fatto ha sancito – anche se non aritmeticamente – la retrocessione in Serie B dei granata nella stagione 2008/2009. In quel caso, il 24 maggio, i rossoblù ebbero la meglio per 2-3 grazie a un gol nel finale di Milito, ma a lasciare maggiormente il segno fu la rissa finale, in cui vennero coinvolti anche i dirigenti.