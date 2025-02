Le parole di Samuele Ricci, centrocampista e capitano del Torino, al termine del pareggio per 1-1 contro il Genoa

Samuele Ricci ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Genoa 1-1. Per prima cosa ha commentato l’episodio del rigore non dato: “Non ho rivisto l’episodio e diciamo che non voglio rivederlo. Ho chiesto spiegazioni all’arbitro e mi ha detto solo che il check era completato. Non ho ancora ben capito quando interviene il Var e quando no. Ci sono tanti episodi dubbi, magari settimana scorsa poteva essere un rigore per l’Atalanta, stavolta c’era per noi. Evidentemente se dal Var gli han detto che il check era completato non può neanche andare a rivederlo”.

La conferenza stampa di Ricci

Ti infastidisce più il rigore non avuto o il fatto di non aver vinto?

“Mi girano più che altro per l’errore che abbiamo commesso, già che per il rigore che può capitare. Anche l’errore può capitare, ma dobbiamo essere più furbi magari in certe occasioni per poter portare a casa il risultato”.

Pensi che devi migliorare nelle verticalizzazioni?

“Devo migliorare nelle verticalizzazioni, a volte non voglio magari forzare la giocata ma anche parlando con il mister so che devo migliorare su questo aspetto”.

Cosa pensi di Casadei?

“Sicuramente Casadei, ma anche gli altri arrivati, ci daranno una grande mano e saranno importanti anche fuori dallo spogliatoio. Gli manca un po’ il ritmo partita ma lo acquisirà, ha caratteristiche diverse dalle mie ma potremmo completarci”.

Sei infastidito anche per il giallo che ti farà saltare il Bologna?

“Anche per il cartellino mi girano molto, la cosa con Messias era subito finito. Se mi ha confuso con Biraghi? Può darsi, perché l’arbitro ci ha detto che ci siamo messi le mani addosso ma io non ricordo di aver messo le mani addosso a nessuno”.