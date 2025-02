Oggi ha parlato Vincenzo Italiano in conferenza stampa in vista della sfida tra Bologna e Torino: “Rispetto per il Toro”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Bologna e Torino in programma domani alle 20.45. Il tecnico del Bologna ha subito parlato del Toro, della possibilità dei granata di usare un doppio sistema e delle assenze tra le sue fila: “Il Torino ha cambiato sistema, subisce poco, non ha mai perso quest’anno, hanno questa possibilità del doppio sistema. Odgaard, Ferguson e Orsolini sono assenze pesanti per noi, abbiamo usato Fabbian ma con caratteristiche diverse, Fabbian è un centrocampista che sale sulla linea degli attaccanti, Odgaard di fatto è un attaccante. Dobbiamo essere padroni del nostro destino, giochiamo in casa, sfruttare il tifo della nostra gente, sfruttare il momento positivo per aggiungere punti importanti alla nostra classficia. Rispetto enorme per il Torino che subisce poco, ha giocatori importanti, ha due assenze importanti ma è una squadra viva”.

Osrolini in panchina, Castro davanti a Dallinga

L’ex allenatore della Fiorentina ha continuato la conferenza stampa parlando dell’infortunio di Orsolini che però sta recuperando: “Si, Orso è al secondo allenamento con la squadra, non al massimo dello sforzo ma me lo porto dietro in panchina, vediamo come si svolgerà la gara. Importante che passì quel dolore per riavere Orso al 100%”. Italiano ha poi parlato della crescita di Dallinga che proprio all’andata contro il Toro si era sbloccato: “Molto più sveglio, più dentro le partite, dopo quel primo gol ha segnato in Champions e di nuovo in campionato. Cambiare paese non è mai semplice, ci ha messo un po’ ma sta bene ed è un Thijs diverso rispetto a quello che abbiamo visto all’inizio”. Infine l’allenatore del Bologna ha concluso la conferenza parlando di chi tra Castro e Dallinga partirà titolare: “Dallinga ha fatto due giorni con un fastidio non è al massimo, viene con noi ma questi due giorni non gli hanno premesso di essere brillantissimo”.