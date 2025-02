L’attaccante, dopo essere rimasto precauzionalmente in panchina contro il Milan per un affaticamento muscolare, è pronto a rientrare

Ché Adams, non ha preso parte alla partita contro il Milan, restando in panchina per l’intera durata del match. Le sue condizioni fisiche non erano ottimali e, per evitare un peggioramento, Paolo Vanoliha deciso di preservarlo, puntando su un recupero completo. Nonostante l’assenza, Adams è rimasto a stretto contatto con la squadra, pronto a dare il suo contributo non appena le circostanze lo avessero permesso. Ora, il suo rientro sembra imminente: il prossimo incontro contro il Monza potrebbe rappresentare il momento giusto per vedere di nuovo il suo impatto sul campo.

La ricerca del gol dopo un mese di astinenza

Adams non segna da ormai un mese. Il suo ultimo gol risale alla doppietta nella partita contro il Cagliari, quando aveva trovato due reti che hanno permesso ai granata di portare a casa la vittoria. Tuttavia, da quel momento l’attaccante ha faticato a ripetersi, accumulando una serie di partite senza trovare la via del gol. Questo digiuno è diventato una preoccupazione per la squadra, che ha bisogno del suo contributo offensivo, soprattutto in un periodo in cui le prestazioni degli altri attaccanti non sono state altrettanto incisive.

Il ruolo cruciale di Adams nel Torino

Il Torino ha bisogno dei gol di Adams, soprattutto considerando il momento di forma di Sanabria, che non segna da ben quattro mesi. Il digiuno di entrambi gli attaccanti limiterebbe di molto la capacità offensiva della squadra, che non può permettersi di faticare a trovare il gol in questo periodo delicato della stagione. Con il rientro di Adams, il Torino spera di poter contare su un’arma in più per dare freschezza e imprevedibilità alla sua fase offensiva, sperando che l’attaccante possa finalmente tornare al gol e risollevare le sorti del reparto offensivo.