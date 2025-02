Schierato per la prima volta titolare a causa dell’assenza di Borna Sosa, Biraghi non ha fatto per nulla rimpiangere il croato

Il 26° turno di Serie A ha sorriso al Toro, che ha vinto bene e meritatamente contro il Milan. Una grande prova di forza dei granata, aiutati sì da un autogol ma capaci di avere la meglio su una squadra ricca di fuoriclasse. Gran parte del merito della vittoria va certamente a Milinkovic-Savic, autore di diversi salvataggi chiave ai fini del risultato, ma nel complesso anche l’intero reparto difensivo – tranne che per alcune sbavature di Pedersen – si è comportato molto bene. Maripan ha dominato su Gimenez, Coco è tornato ai livelli di inizio stagione e Biraghi ha guidato la squadra e coperto bene su un giocatore pericoloso come Pulisic.

Un nuovo leader per il Toro

Schierato titolare per la prima volta dal suo arrivo in Piemonte a causa dell’assenza di Borna Sosa, il terzino italiano ha giocato una grande partita. L’ex Fiorentina ha avuto la meglio su Pulisic, cliente molto scomodo, non perdendo di fatto mai un vero e proprio duello. L’americano è uno dei migliori dribblatori del campionato, ma il numero 34 non ha subito neppure un dribbling, contenendolo alla grande. Inoltre si è anche fatto vedere molto in avanti in fase di possesso, dando opzioni di passaggio in più ai compagni.

Posto a rischio per Sosa?

Se Biraghi è questo, è difficile per Vanoli toglierlo dal campo. Soprattutto perché oltre a dare una grande mano dal punto di vista difensivo il classe ’92 è anche un uomo carismatico e in grado di farsi sentire dalla squadra, avendo delle esperienze come capitano. Il posto di Sosa è dunque a rischio? Chissà, ma il tecnico non può che essere contento di avere due terzini del genere. La concorrenza ci sarà e sarà sana, e di settimana in settimana giocherà chi lo avrà meritato maggiormente.