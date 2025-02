Superato lo scoglio Milan, il Toro ha tre sfide contro squadre della zona bassa della classifica prima della sosta per le nazionali di marzo

Successo importantissimo quello di sabato contro il Milan, non solo perché ha permesso al Torino di ottenere tre punti chiave per la salvezza ma anche perché dà lo slancio per le prossime tre partite, che saranno pressoché decisive. Chiuso il mese di febbraio, si apre ora un marzo che vale davvero tanto per i granata, visti soprattutto gli avversari. Prima della sosta, in programma dal 17 al 26, i ragazzi di Vanoli se la vedranno infatti contro Monza, Parma ed Empoli: tre partite solo apparentemente semplici, ma che se sottovalutate possono regalare brutte sorprese.

Il calendario prima della sosta

Lo scoglio Milan è superato, il Torino ha così messo da parte un’altra big di questo campionato e i risultati del girone di ritorno, fino a questo momento, sono ottimi: contro le prime squadre della classifica sono infatti arrivati tre pareggi – contro Juventus, Fiorentina e Atalanta – e la vittoria di sabato. Ora per un po’ sarà tempo di partite contro squadre delle zone basse della classifica, apparentemente semplici ma in realtà più ostiche. Domenica per esempio si va a Monza, a far visita al fanalino di coda del campionato che giocherà con il fuoco agli occhi, data l’urgente necessità di trovare punti salvezza. La settimana successiva arriva invece il Parma di Chivu all’Olimpico Grande Torino; l’allenatore romeno ha impattato subito alla grande, ottenendo una vittoria contro il Bologna che ha fatto uscire gli emiliani dalla zona rossa. Ora, però, vuole continuare a macinare punti. Infine sarà il momento dell’Empoli, la squadra più in crisi del campionato ma che ha dimostrato di poter far male al Toro, come dimostrato dalla vittoria in Coppa Italia. Insomma, il Torino ha tre grandi chance di volare in classifica, ma deve affrontare tutte le sfide con l’umiltà che ha contraddistinto la squadra fin ora: solo così si possono fare grandi cose.