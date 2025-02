Weekend di soddisfazioni per il Torino, e non solo per quanto riguarda la prima squadra. Al di là della vittoria contro il Milan, in giro per l’Italia e anche dall’estero sono arrivate notizie positive: su tutte l’esordio di Ciammaglichella con la maglia della Ternana. Dopo due panchine consecutive è arrivato il momento dei primi minuti con gli umbri del classe 2005, mandato in campo all’80’ contro l’Ascoli da Ignazio Abate complice anche il vantaggio di tre reti.

Ciamma alla Ternana, per crescere

L’aver girato il centrocampista alla Ternana è stata una scelta presa di comune accordo tra la società e Vanoli, con l’obiettivo di permettergli di alzare il livello rispetto alla Primavera e allo stesso tempo di ottenere minuti che non gli sarebbero stati garantiti in Prima squadra. Per questo motivo il suo percorso di crescita verrà osservato molto da vicino, con la speranza che l’allenatore ex Milan Primavera possa concedergli quanto più spazio possibile. Allo stesso modo il 20enne ha la possibilità di misurarsi con un campionato difficile come quello di Serie C, ma anche imparare molto da un allenatore moderno come Abate. I rossoverdi si trovano inoltre al 2° posto e in piena lotta per salire direttamente in Serie B, dunque tutte le partite hanno un peso particolare: Abate si rifarà sempre ai propri uomini migliori, e Ciamma dovrà farsi trovare pronto.