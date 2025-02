Dopo una serie di partite negative, il difensore ex Las Palmas si è preso la scena nella sfida contro il Milan

Un weekend perfetto per il Torino, che sabato ha battuto il Milan e ha potuto godersi due giorni di tranquillità, prima di ricominciare a lavorare con il sorriso. Un sorriso del tutto meritato, perché la vittoria contro i rossoneri non è come tutte le altre. I granata hanno infatti giocato una grandissima partita, venendo aiutati dalla fortuna e riuscendo poi a essere concentrati e precisi nei momenti di maggiore difficoltà, sapendo attaccare l’avversario in ripartenza. Gran parte della vittoria è da attribuire certamente a Milinkovic-Savic, ma anche la difesa – seppur la squadra di Conceiçao abbia tirato molte volte in porta – si è messa in mostra. Su tutti è da segnalare la buona prova di Coco, che veniva da tre partite più che deludenti.

Un buon Coco

Se Maripan ha avuto da fare contro Gimenez, svolgendo un lavoro egregio e non permettendo praticamente mai al messicano di rendersi pericoloso, il numero 23 se l’è dovuta vedere con il resto dell’attacco rossonero, e in particolare Pulisic e Joao Felix. E se contro Atalanta, Genoa e Bologna era stato richiamato per errori che erano costati punti, stavolta invece deve essere lodato per quanto fatto. Per certi versi si è rivisto il Coco di inizio stagione, quello che guidava la difesa a 3 del primo Vanoli e riusciva sempre a coprire gli errori dei compagni.

Intesa di coppia

E ora, partita dopo partita, la sintonia con Maripan cresce sempre di più. Il cileno è ormai un titolare inamovibile della squadra, un vero e proprio leader tecnico e carismatico, ma anche Coco, se è questo, difficilmente può uscire dal campo. Salvo cali di concentrazione il difensore equatoguineano sa far vedere belle cose: quella che gli manca, però, è la continuità.