Un super Milinkovic nella sfida contro il Milan: non solo il rigore parato, anche tanti salvataggi fondamentali per la vittoria finale

Così è ancora più bello: una vittoria inaspettata, arrivata quasi in maniera casuale ma fortemente voluta dal Torino, così come dichiarato da Cairo al termine della partita. Il Milan ci ha messo del suo con l’autogol iniziale, ma poi la squadra di Vanoli è riuscita a resistere alle avanzate degli avversari segnando anche un gol nel momento di maggiore difficoltà; e ovviamente ancora una volta è salito in cattedra Milinkovic-Savic, vero mattatore della serata. Tantissime parate per il portiere serbo, che ha anche ricevuto il premio di MVP della sfida. E del rigore non c’è neanche più da parlare: 4° su 5 salvato in questa stagione, nessuno come lui nei top 5 campionati d’Europa.

Il record di Handanovic

Con il rigore parato ieri sera a Pulisic, l’ex SPAL ha raggiunto una lunga serie di portieri che erano riusciti a intercettare 4 penalty nella stessa stagione di Serie A, tra cui anche Donnarumma. Ora il punto più alto del podio dista soltanto due lunghezze, ed è occupato da Handanovic, che ai tempi dell’Udinese era arrivato a 6. Vanja rimane però con i piedi per terra, e anche dopo la partita ha dichiarato: “Sono contento del record di rigori parati, anche se non li conto. Io ci credo sempre nel record, ma va anche bene se lo mantiene Handa“. A lui ha poi risposto il presidente, che invece ha affermato: “Non voglio che lo batta perché significherebbe avere altri rigori contro“. Un botta e risposta simpatico, ma che trova un luogo comune: il portiere serbo è sempre più decisivo. Tantissimi punti e vittorie in questa stagione sono passati da lui, che finalmente ha dimostrato di esser cresciuto e ha capito realmente che potenzialità ha. E allora siamo tutti d’accordo con Vanoli, che ha detto: “Ha delle potenzialità e lo sta capendo, anche se ha perso un po’ di tempo“.