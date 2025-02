Il presidente Cairo, lasciando lo stadio Grande Torino, ha commentato la vittoria del Torino, 2-1, sul Milan targata Gineitis

Dopo la sfida al Milan, Urbano Cairo ha commentato il successo dei granata targato Gineitis ma anche Milinkvovic-Savic: “Vittoria meritata e voluta fortemente, il Milan è una grande squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni in cui Maignan ha fatto delle parate, mentre nel secondo è stata una buonissima cosa tornare subito in vantaggio dopo il gol preso. La squadra era molto motivata e determinata a portare a casa la vittoria, abbiamo compensato la sfortuna di Bologna”.

Le parole di Cairo

Il presidente ha innanzitutto commentato le prestazioni dei singoli: “Bene tutti i nuovi, Biraghi ha tenuto più di tutti. Elmas comunque bene, ho visto che duetta molto bene con Vlasic. Casadei bene e sta crescendo. Gineitis è un ragazzo in gamba, molto determinato. Il suo primo gol è stato importante, questo ancor di più perché abbiamo vinto. Ha ragione di essere felice. Milinkovic? Ho letto che ora raggiunge Donnarumma per rigori parati, ma non voglio che lo batta perché significherebbe avere altri rigori contro. Anche Ricci grande partita, la difesa ha fatto benissimo. Ho rivisto il Coco top, Maripan ha fatto molto bene. Biraghi ha fatto una partita di alto livello. Pedersen è partito bene e poi ha fatto quel rigore. Casadei e Ricci bene, Lazaro sta facendo belle partite. Tutti avevano voglia di vincere, anche chi è entrato”.

Poi, su Ilic: “È un giocatore fortissimo, il mister è ben lieto di averlo. Chiaramente lui deve ritornare in condizione, ma ha delle qualità notevoli. Avere un centrocampo con lui, Casadei, Ricci, Gineitis, Linetty e Tameze è importante, sono tutti molto giovani”.

Dopodiché ha parlato del prosieguo del campionato: “Ora pensiamo a una partita per volta. Questa si preparava da sola, ora le prossime che sono apparentemente più facili rischiano di essere più difficili. Dovremo essere più focalizzati, come in queste gare”.

E per concludere, sulla questione stadio dopo le voci della settimana: “Stiamo a vedere, noi non siamo attori di questa vicenda. Abbiamo il prolungamento per 18 mesi e poi vediamo. Acquisto? Noi parliamo di cose che si possono fare, oggi non è possibile”.