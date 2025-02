Torino-Milan è anche Samuele Ricci contro Youssouf Fofana. Due giocatori chiave che giocano sempre in mezzo al campo

Manca sempre meno a Torino-Milan di questa sera. Il match va in scena alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti. Paolo Vanoli e Sergio Conceicao si affrontano per la prima volta in carriera. In mezzo al campo, spicca un duello molto interessante. Si tratta di quello tra Samuele Ricci e Youssouf Fofana. Due giocatori chiave per entrambe le squadre. Giocano sempre a centrocampo e sono degli stakanovisti. Non si può rinunciare a loro. Fanno girare la palla e giocano in mediana, non si tratta di giocatori offensivi ma bensì di due centrocampisti puri, abili in fase di interdizione e transizione.

Ricci: capitano e perno

Ricci è diventato, dopo l’infortunio di Zapata e dopo Linetty, il capitano del Torino. Patrimonio granata, grande professionista, Vanoli non può rinunciare al classe 2001. La scorsa partita, quella contro il Bologna, Ricci l’ha dovuta saltare per squalifica (somma di ammonizioni). Per il resto, le ha giocate tutte da titolare. 24 presenze in Serie A, condite da 1 gol, 1 assist e 5 cartellini gialli. Tante le buone prestazioni. Era titolare già nel 3-5-2, lo è anche adesso nel 4-2-3-1. Vanta anche 6 presenze in Nazionale Italiana. Presente e futuro del calcio italiano. Giocatore di intelligenza tattica elevata. Può migliorare ancora molto, soprattutto in fase offensiva dove incide poco.

Fofana: essenziale

Fofana è arrivato al Milan in estate dal Monaco. Classe 1999, ha sempre avuto spazio, prima con Fonseca e anche adesso con Conceicao. 22 presenze finora: 1 gol, 4 assist e 5 cartellini gialli. Grande impatto sul campionato italiano. Affidabile e roccioso, ha già fatto 25 partite con 3 gol in Nazionale Francese. I rossoneri lo hanno pagato 20 milioni e adesso ne vale già 30. Prima aveva giocato nel Monaco, nello Strasburgo e nel Drancy.