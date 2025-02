Due anni fa Juric lo aveva fatto esordire a San Siro proprio contro i rossoneri, ora ha trovato il suo primo gol in Serie A

Davanti agli occhi Gvidas Gineitis avrà ancora l’immagine del pallone che rotola alle spalle di Maignan e nelle orecchie il boato dello stadio che ne è seguito: d’altronde il primo gol in casa, per giunta sotto la Maratona, è uno di quei momenti che non si può scordare, un ricordo da tenere stretto, un po’ come quello del debutto in Serie A. Sono queste le due più grande gioie vissute finora dal centrocampista con la maglia del Torino, due momenti differenti che hanno però un denominatore comune: entrambe le volte l’avversario era il Milan.

Gineitis: doppio sogno realizzato contro il Milan

Due anni fa, infatti, Ivan Juric lo schierò a sorpresa titolare a San Siro contro i rossoneri: Gineitis restò in campo un tempo dove ben figurò poi, ammonito, fu sostituto all’intervallo da Linetty. La sua prestazione fu buona, meno il risultato: il Milan vinse 1-0 grazie a un gol di Giroud ma il Torino avrebbe certamente meritato un risultato differente. A distanza di poco più di due anni (quel Milan-Torino si giocò il 10 febbraio), Gineitis ha invece trovato un gol pesantissimo proprio contro i rossoneri. “Da bambino non pensavo che un giorno avrei potuto giocare in Serie A e fare gol al Milan”, ha dichiarato al termine della partita. Invece contro i rossoneri si è potuto togliere entrambe queste soddisfazioni.

Altro gol pesante

Sono ora due le reti in campionato di Gineitis: quella al Milan si aggiunge a quella messa a segno contro la Fiorentina. Un altro gol dal peso specifico elevato, considerando che aveva permesso al Torino di pareggiare una gara che si era messa in salita con l’espulsione di Dembélé e la successiva rete di Kean. Insomma, non solo Gineitis sta prendendo sempre più gusto a segnare ma i suoi sono sempre gol decisivi.