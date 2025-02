Nella grande vittoria contro il Milan c’è stato anche spazio per l’esordio dal primo minuto di Elmas con la maglia granata

Difficile fare meglio di così. Il Torino chiude la settimana in bellezza e si regala un super weekend, grazie alla vittoria contro il Milan. Un successo molto sofferto, ma che ha dimostrato ancor di più come i ragazzi di Vanoli abbiano grande carattere e possano fare risultati anche contro le corazzate di questo campionato. Un autogol fortunato, una rete intelligente e le manone di Milinkovic-Savic nei tre punti pesantissimi, che hanno visto pressoché tutti i granata giocare al massimo delle loro possibilità. Bene anche Elmas, che dopo il gol di Bologna è stato schierato per la prima volta da titolare dal tecnico.

Verso la forma migliore

“Ho tanti margini di miglioramento, perché non giocavo da molto tempo. Per me è stato un anno difficile e oggi dopo un anno ho giocato per la prima volta da titolare, sono contento che abbiamo vinto ma c’è tanto da migliorare e darò il massimo per questo club“: l’umiltà c’è, la voglia di mettersi in gioco pure. Non è stato un anno facile per il macedone, che dopo aver lasciato il Napoli da “scudettato” è passato al Lipsia ma giocando molto poco, non ottenendo mai lo spazio che gli sarebbe servito per incidere. L’ex azzurro ha saputo però mettersi in discussione, si è calato perfettamente nella realtà del Toro e sin da subito ha provato a dare il proprio contributo, presentandosi alla grande a Bologna. Adesso Vanoli gli darà gradualmente sempre più spazio per aiutarlo a trovare la forma migliore, per poi permettergli di esprimersi al massimo.

Imprescindibile

Questo Torino, in versione 4-2-3-1, non può prescindere da Elmas. Lo ha fatto lungo tutto questo tempo e prima del suo arrivo, ma ora deve sfruttare il fatto di avere con sé un giocatore di qualità superiore. Elmas può davvero diventare un giocatore importante, ma bisogna dargli il tempo di ritrovare la condizione e la serenità che gli sono mancate nell’ultimo anno.