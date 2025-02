Le statistiche della partita di ieri sera Torino-Milan. Rossoneri dominanti, ma poco cinici rispetto al Torino che ha sofferto

Grande vittoria nella serata di ieri del Torino di Vanoli sul Milan di Conceicao. Prima il regalo e il pasticcio tra Maignan e Thiaw nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, ci ha pensato Gineitis a chiudere i conti poco dopo il pareggio di Reijnders. Le statistiche evidenziano il fatto che il Torino ha sofferto, ma è stato cinico rispetto al Milan. Partiamo dal possesso palla: 65% dei rossoneri contro il 35% dei granata. In totale, i tiri sono stati 26 del Milan. 9 invece quelli del Torino. Ma per quanto riguarda quelli in porta, solo 8 del Milan contro i 3 del Torino. Nessun cartellino rosso, ma due cartellini gialli. Uno per parte, rispettivamente a Ricci e Musah. 2 fuorigioco a testa.

Gli altri dati

Milan che è stato dominante, ma non concreto. 543 passaggi fatti dalla squadra capitanata da Mike Maignan. Mentre quelli della squadra capitanata da Ricci sono stati 290. La precisione è simile: 88% del Milan contro l’80% del Toro. Torino molto più deciso e falloso nelle entrate con ben 14 falli commessi. Mentre sono solo 5 i falli del Milan. Infine ci sono gli angoli battuti. Solo 4 per il Torino, mentre per il Milan quelli calciati sono ben 11.

Torino cinico

Partita interpretata in maniera perfetta dal Torino. Il gol di Gineitis, su assist di Sanabria che ha battuto velocemente la punizione, fotografa la partita. La furbizia e la voglia di portare a casa la vittoria hanno fatto la differenza. Granata cinici, che hanno approfittato degli errori dei rossoneri. Simbolico anche il dato sugli expected goals. In base alle occasioni create, 0.36 per il Torino e 2.28 per il Milan. In pratica il Toro avrebbe dovuto fare 0 gol, mentre il Milan 3. Ma la verità è un’altra e sorride ai granata.