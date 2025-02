Nonostante la vittoria contro il Milan, c’è un punto debole nel Torino di Paolo Vanoli e riguarda la corsia di destra

La vittoria contro il Milan ha portato entusiasmo in casa granata: ci voleva proprio dopo la sconfitta di Bologna e dopo tanti pareggi. Ma c’è una cosa che va evidenziata e non è banale: il Toro ha un punto debole. Quale? La corsia di destra. A sinistra ci sono Sosa, Biraghi e Masina. Giocatori che sono affidabili e che sono terzini nel 4-2-3-1 di Vanoli. A destra invece c’è un problema. Il titolare sulla carta è Pedersen, ma quanti errori contro il Milan. Tanti, troppi. Su tutti il rigore con il braccio alzato. Poi la leggerezza sul palo di Joao Felix e la mancata lettura sul giallo preso da Ricci. Prima Vanoli, poi Lazaro, infine Ricci: tutti lo hanno spronato ad entrare in partita. Poi al suo posto è entrato Walukiewicz, che ha praticamente fatto assist a Reijnders. Non bene.

Non è emergenza, è scelta

Sulla destra, non si tratta di emergenza, ma di scelta. Pedersen non ingrana e non regge l’eredità lasciata da Bellanova. Walukiewicz fa quello che può, ma non è un terzino. Si tratta di un difensore centrale, sulla fascia non può fare molto e rendere al meglio. C’è anche il giovane Dembelé. Ma nell’unica partita da titolare è stato espulso dopo pochi minuti. Vanoli ha questi 3 a disposizione sulla destra. In avanti invece, c’è solo Lazaro. A sinistra ci sono Elmas e Karamoh. Anche qui, a destra il Toro è più debole.

La cessione di Vojvoda

La corsia di destra si è indebolita con la cessione di Mergim Vojvoda al Como. Il kosovaro calzava molto bene come terzino destro nel 4-2-3-1. Ruolo da lui ricoperto spesso in Nazionale. Proprio nell’ultima sessione invernale di mercato, per 2,5 milioni di euro è approdato alla corte di Fabregas. Granata che non lo hanno rimpiazzato. Contro Juventus e Fiorentina non è stato convocato per l’infortunio che si era procurato con il Toro. Ma contro il Napoli ha esordito. Al momento il titolare è Smolcic. Qui al Torino sarebbe stato lui il titolare. Davanti a Pedersen, Walukiewicz e Dembelé.