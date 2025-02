Antonio Sanabria ha giocato da titolare e per tutti i 90 minuti contro il Milan. Assist e occasione sfruttata per lui

Una vittoria voluta e cercata quella del Torino in casa contro il Milan. Davanti al proprio pubblico, i granata hanno sfornato una grande prestazione, cinica e furba, che ha fatto portare a casa i 3 punti. Grandi protagonisti della serata Vanja Milinkovic-Savic (4° rigore parato su 5 in Serie A quest’anno) e Gineitis (autore del gol vittoria), ma anche Antonio Sanabria ha fatto benissimo. Il numero 9 c’è: ha risposto presente a Vanoli. Adams è stato convocato ma non era al meglio e infatti è rimasto in panchina per tutta la partita. Occasione per Sanabria da titolare e in campo per tutti i 90 minuti. Occasione sfruttata a pieno.

Lo zampino in entrambi i gol

Sanabria ha messo il suo zampino in entrambi i gol. Il primo dopo 5 minuti. Lancio lungo per lui da parte di Pedersen. Sanabria è stato bravo a crederci e a non mollare: Maignan infatti, ha rinviato il pallone al volo ma addosso a Thiaw che ha fatto autorete. Ma il lavoro maggiore lo ha fatto per il 2-1. Prima ha preso il fallo sulla trequarti da Thiaw proteggendo palla. Poi con una furbizia estrema, ha mandato in porta il compagno Gineitis. Un assist estremamente importante per lui e per il Toro. La punizione battuta velocemente ha deciso la gara. Ma in generale, si è mosso bene e si è sacrificato molto.

Le sue parole

Messo in ombra da Adams e dal 4-2-3-1 che prevede un’unica punta, Sanabria è tornato a respirare contro il Milan. A fine partita, soddisfatto, ha commentato: “Una soddisfazione importante, ci voleva questo risultato. Abbiamo portato a casa i 3 punti e siamo molto contenti. Bisogna guardare al presente, è vero che siamo contenti del risultato e bisogna continuare partita dopo partita. Serve lavorare di settimana in settimana per fare altri risultati del genere”.