L’agente di Gineitis, Dmitry Vinokurov, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia parlando del suo assistito

Dmitry Vinokurov, agente di Gineitis, ha parlato a Sportitalia del suo assistito, protagonista del gol del 2-1 che ha regalato la vittoria ai granata contro il Milan. L’agente ha commentato la partita del centrocampista: “Credo che Gvidas abbia dato prova del suo valore già in molte altre occasioni, ma è chiaro che questo importante gol dimostra che continua a guadagnare fiducia e che è in grado di svolgere un ruolo cruciale in partite così importanti”.

Il futuro di Gineitis

Vinokurov ha parlato poi del futuro del giocatore, al secondo gol in questo campionato dopo quello alla Fiorentina: “Ovviamente anche altri club tengono d’occhio la sua crescita, ma per ora Gvidas ha un contratto pluriennale con il Torino ed è completamente concentrato sui granata”.