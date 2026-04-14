Il tecnico del Torino, alla presentazione de La Partita della Storia: “Forse saremo impegnati a Cagliari ma speriamo di poterci essere”
Anche il tecnico del Torino ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento legato ai 50 anni dallo scudetto: prima di dirigere l’allenamento mattutino al Fila il tecnico ha voluto ricordare Radice e fare i complimenti a chi nel 1976 ha portato a casa quel tricolore.
“Ci tenevo a portare la mia presenza in rappresentanza di tutti i ragazzi far sì di portare la nostra presenza, forse saremmo impegnati a Cagliari quel giorno ma intanto ci tenevamo a farvi i complimenti, perché far rivivere i momenti storici credo sia bello e sia opportuno, anche per ricreare l’entusiasmo che questa piazza deve tornare ad avere”. Poi racconta il legame con il condottiero di quello scudetto, Gigi Radice: “Radice è stato. un mio allenatore e mi ha dato tanto sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto sotto quello umano. Oggi come in passato penso che la tattica è importante ma a fare la differenza è lo spessore umano. Mi auguro di poter essere all’evento anche con altri ragazzi e ci tenevo a fare i complimenti per quello che avete fatto in passato, portando il Toro a livelli altissimi. Ancora oggi si parla di quel Torino e dovrete essere fieri di quello che avete fatto”.
Il video:
50 anni!
Sono felice e orgoglioso di esserci stato e averli visti giocare allora( avevo 17 anni: che gioia e rivincita nei confronti dei gobbi…)
Ma che grande tristezza al pensiero che sono appunto passati 50 anni fatti di rare soddisfazioni e del nulla più assoluto negli ultimi 20.
Certo che siamo orgogliosi di Castellini, Santin , Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli , Pulici, come lo siamo di Marchegiani, Bruno, Policano, Fusi, Benedetti, Cravero, Lentini, Scifo, Casagrande, Martin Baswuez, Aguilera e di Vieri, Poletti, Fossati, Puma, Cereser, Agroppi, Rampanti, Ferrini, Combin, Moschino, Facchin
Questo emerito somaro non deve nemmeno tirare fuori il nome del GRANDE GigiRadix…l’unica cosa che potresti avere in comune con lui è (forse) il modo di defecare. L’allenaniente perfetto per il ratto