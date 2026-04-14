Il tecnico del Torino, alla presentazione de La Partita della Storia: “Forse saremo impegnati a Cagliari ma speriamo di poterci essere”

Anche il tecnico del Torino ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento legato ai 50 anni dallo scudetto: prima di dirigere l’allenamento mattutino al Fila il tecnico ha voluto ricordare Radice e fare i complimenti a chi nel 1976 ha portato a casa quel tricolore.

“Ci tenevo a portare la mia presenza in rappresentanza di tutti i ragazzi far sì di portare la nostra presenza, forse saremmo impegnati a Cagliari quel giorno ma intanto ci tenevamo a farvi i complimenti, perché far rivivere i momenti storici credo sia bello e sia opportuno, anche per ricreare l’entusiasmo che questa piazza deve tornare ad avere”. Poi racconta il legame con il condottiero di quello scudetto, Gigi Radice: “Radice è stato. un mio allenatore e mi ha dato tanto sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto sotto quello umano. Oggi come in passato penso che la tattica è importante ma a fare la differenza è lo spessore umano. Mi auguro di poter essere all’evento anche con altri ragazzi e ci tenevo a fare i complimenti per quello che avete fatto in passato, portando il Toro a livelli altissimi. Ancora oggi si parla di quel Torino e dovrete essere fieri di quello che avete fatto”.

Il video: