Con la squalifica del centrale albanese, il Torino dovrà cambiare interpreti difensivi in vista della trasferta di Cremona

Nonostante la gioia per i 3 punti conquistati e per la salvezza ipotecata, la partita contro il Verona porta con se anche qualche nota negativa, una su tutte l’ammonizione di Ardian Ismajli. Il difensore albanese, infatti, era diffidato e salterà la prossima partita che il Toro giocherà, ovvero quella in trasferta contro la Cremonese in programma per domenica 19 aprile alle ore 12:30. Questo obbligherà quindi D’Aversa a fare le sue valutazioni in vista del match contro i grigiorossi.

Il primo cambio per D’Aversa

Fa scalpore la notizia perché, da quando è arrivato alla guida del Torino, D’Aversa non hai mai cambiato gli interpreti in difesa, ha sempre schierato gli stessi 3: Coco, Ismajli ed Ebosse. Una continuità che se con D’Aversa è diventata una costante, con Baroni non si era mai vista, con una difesa diversa ogni singola giornata. La squalifica del 44, obbliga però il tecnico attuale a variare per la prima volta questo terzetto e a scalpitare per una maglia da titolare non sono in pochi.

Le opzioni per Cremona

Per sostituire Ismajli D’Aversa ha più opzioni: la prima (meno probabile) è un cambio di modulo passando alla difesa a 4, lasciando quindi solo Coco ed Ebosse come difensori centrali; la seconda è la scelta di dare finalmente spazio a Marianucci, in prestito secco dal Napoli e che non ha ancora giocato sotto la guida di D’Aversa, ma a che pro? Del resto Marianucci tornerà comunque a Napoli; che senso avrebbe farlo giocare adesso che mancano solo più 6 partite al suo addio? Un’altra possibilità sarebbe quella di rivedere finalmente in campo il Toqui Maripan, che ancora non ha toccato il rettangolo di gioco dall’arrivo del nuovo allenatore e spera nella partita di Cremona per ritrovare minuti. Infine, si potrebbe pensare di mettere Biraghi nel ruolo di braccetto spostando Ebosse al centro della difesa, D’Aversa ha dimostrato di contare sul 34 (molto più della tifoseria), inserendolo anche nel finale di gara contro il Verona, per quanto apparentemente inutile potrebbe essere una delle scelte da adottare per l’allenatore granata.