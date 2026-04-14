Con una salvezza che sembra raggiunta, D’Aversa guarda al futuro con ottimismo e punta a migliorare i punti fatti da Vanoli lo scorso anno

La sul Verona potrebbe davvero aver messo il sigillo sulla salvezza granata, sigillo che quindi classificherebbe come raggiunto l’obiettivo per cui Roberto D’Aversa è stato chiamato, a stagione in corso, alla guida del Torino. Tuttavia, al Toro restano ancora 6 partite da giocare. Sebbene queste 6 sfide possano sembrare pressoché inutili, D’Aversa vorrà giocarsele come vere e proprie finali, per riuscire a dimostrare alla dirigenza granata di valere quel rinnovo di contratto di cui non si fa altro che parlare nelle ultime settimane.

Il Toro di Vanoli come metro di paragone

Senza obiettivi però è difficile essere motivati e allora ecco quale potrebbe essere il traguardo che la squadra di D’Aversa si impegnerà a raggiungere da qui al termine della stagione: superare il punteggio raggiunto lo scorso anno sotto la guida di Paolo Vanoli. In una stagione dapprima formidabile, che è man mano calata anch’essa nella mediocrità (anche per via dell’infortunio di Zapata e dell’addio di Bellanova), il Torino di Vanoli aveva terminato la propria stagione di Serie A all’11o posto con 44 punti in classifica. Un risultato, quello dei 44 punti, che il Torino di D’Aversa non vede poi così lontano, avendone già 39 a 6 giornate dal termine. Il tecnico pescarese, dunque potrebbe riuscire a battere anche Vanoli, dimostrando di valere un posto sulla panchina granata anche per la prossima stagione.

Le prossime 5+1

Da qui in poi la squadra granata dovrà affrontare partita per partita per migliorare il proprio posizionamento in classifica, a partire dalla prossima sfida contro la Cremonese in trasferta, con i grigiorossi a giocarsi il tutto e per tutto nella lotta salvezza, seguita poi dalla sfida casalinga contro l’Inter capolista, per poi passare da Udine e Cagliari, sfidando nel frattempo anche il Sassuolo tra le proprie mura, che ricordiamo rimarranno svuotate da ogni forma di tifo organizzato per tutte le prossime 5 sfide sopraelencate.

Tuttavia, il tifo organizzato tornerà all’ultima giornata, per quella partita che può cambiare il solito epilogo di ogni stagione granata, ovvero il derby contro la Juventus. Il Toro affronterà i bianconeri proprio all’ultima giornata e, seppur sulla carta siano poche le chance, D’Aversa cercherà di compiere il miracolo finale che consacrerebbe con ogni probabilità la sua permanenza a Torino.