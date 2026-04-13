Il difensore olandese rimasto a lungo lontano dal campo per infortunio è tornato a parlare della sua condizione

A seguito delle recenti dichiarazioni, Peer Schuurs è tornato a parlare ai canali di ESPN in un’intervista in cui ha rilasciato nuovi contenuti: “Potrei tornare al Torino, ma anche Udinese, Fiorentina e Genoa hanno mostrato interesse. Sono molto aperto e realista su questo. Ho bisogno di una squadra che creda in me e mi permetta di tornare al massimo della forma. In questo senso, penso che per un club non sarebbe un rischio ingaggiarmi”. Schuurs ha rivelato di sentirsi decisamente meglio, e ora sogna il ritorno in campo: “Ho attraversato mesi davvero complicati, ma il fatto di essere qui oggi significa che sto bene di nuovo. Finalmente riesco a guardare avanti con prospettiva, anche se è passato tantissimo tempo”.