Martedì 14 aprile i due giocatori del Torino saranno allo store della squadra per incontrare da vicino i propri tifosi

Il Torino ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali un appuntamento speciale dedicato ai tifosi granata.

Martedì 14 aprile, a partire dalle ore 17:30, Vlasic e Njie saranno presenti presso lo store ufficiale del club. L’evento si svolgerà alla Rinascente, e sarà un’occasione per i sostenitori granata di incontrare da vicino i due giocatori e vivere un momento di contatto diretto con la squadra.