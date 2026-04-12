Il difensore del Torino non giocava dalla sfida in casa dell’Atalanta del 10 gennaio

Il Torino oltre ad aver guadagnato punti preziosi contro il Verona è anche tornato a mettere in campo diversi giocatori che nelle ultime settimane hanno avuto poco spazio.

Su tutti, il rientro di Biraghi è stato quello più amaro dal momento che il suo ingresso in campo è stato accompagnato dai fischi dei tifosi. Dopo l’ultima apparizione a Bergamo era stato molto criticato: e così al ritorno in campo l’atteggiamento di chi era allo stadio è sembrato sottolinearlo.

In campo dopo tre mesi dall’ultima volta

Contro il Verona, Biraghi è tornato a giocare dopo circa tre mesi di assenza. L’ultima apparizione dell’ex capitano della Fiorentina risaliva infatti al 10 gennaio, in occasione della trasferta del Torino sul campo dell’Atalanta, valida per la 20a giornata di campionato. Entrato sul punteggio di 1-0 per la Dea, Biraghi, nei pochi minuti concessi, non è riuscito a incidere, sbagliando un potenziale cross offensivo e favorendo così la ripartenza di Pasalic, culminata nella rete del definitivo 2-0. Per ritrovare invece la sua ultima presenza all’Olimpico Grande Torino bisogna tornare al dicembre 2025, nella sfida interna contro la Cremonese, vinta 1-0 dai granata grazie al gol di Vlasic.

D’Aversa torna a dargli fiducia

D’Aversa nel post partita di Torino-Pisa si era rivelato dispiaciuto di non aver permesso a Biraghi di ritornare a giocare sul campo. In quell’occasione il tecnico esaltò la sua dedizione in allenamento e la sua disponibilità e contro il Verona è riuscito a ridargli spazio. Al termine dell’incontro D’Aversa ha speso qualche parola per elogiarlo rimarcando la sua professionalità: “Bisogna sottolineare l’ingresso di Maripan e Biraghi che vengono da una carriera importante e si allenano bene tutte le settimane senza mai dire una parola”.