Tre di fila in casa non si vedevano dal 2023 con Juric: ma solo Mazzarri era riuscito a farlo da esordiente

Il Torino contro il Verona ha collezionato in campionato, al termine di una prestazione positiva, a tratti messa in discussione dagli acuti offensivi del Verona.

Con il successo registrato contro i veneti, il Torino e D’Aversa sono riusciti a centrare la terza vittoria consecutiva all’Olimpico Grande Torino. A seguito della vittoria contro la Lazio, in occasione dell’esordio del nuovo tecnico, e del successo contro il Parma, contro il Verona i granata hanno centrato il terzo successo casalingo, un traguardo che non ricorreva dalla stagione 2023/2024.

L’ultima serie di vittorie sotto la guida di Juric

Il Torino di Juric nella stagione 2023/2024 fu infatti l’ultima squadra granata ad aver collezionato tre vittorie casalinghe consecutive. Nel corso di quell’edizione del campionato di Serie A, i granata avevano inaugurato la serie positiva di vittorie il 6 novembre contro il Sassuolo, nella sfida terminata per 2-1 grazie alle reti di Sanabria e Vlasic. Pochi giorni più tardi, il 4 dicembre, il Torino centrò il secondo successo contro l’Atalanta grazie alla vittoria per 3-0 firmata dal gol di Sanabria e dalla doppietta di Zapata. Il 16 dicembre, fu sempre Zapata a realizzare il gol vittoria in casa contro l’Empoli.

Tre vittorie all’esordio dopo 8 anni

L’ultima volta che un allenatore granata riuscì a ottenere tre vittorie nelle sue prime partite casalinghe di campionato all’Olimpico Grande Torino fu Walter Mazzarri. Il tecnico arrivò alla 20a giornata della stagione 2017/2018 per sostituire Mihajlović e debuttò con un netto 3-0 contro il Bologna, firmato dai gol di De Silvestri, Niang e Iago Falque. Il 28 gennaio 2018 il Torino concesse il bis superando il Benevento, ancora in casa, grazie alle reti di Iago Falque, Niang e Obi. La striscia positiva proseguì poi l’11 febbraio con il successo per 2-0 contro l’Udinese, deciso da N’Koulou e Belotti, chiudendo così una serie perfetta di tre vittorie consecutive tra le mura amiche.