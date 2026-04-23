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Anjorin si ferma e il Torino comunica l’esito degli esami strumentali, ennesimo stop per l’anglo-nigeriano

Il Torino FC ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Anjorin, per via dell’ennesimo stop del giocatore granata in questa stagione. Il club comunica che l’esito degli esami ha evidenziato un trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra. La prognosi dell’infortunio verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.

Tino Anjorin of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.
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ultimo aggiornamento: 23-04-2026

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