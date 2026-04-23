Anjorin si ferma e il Torino comunica l’esito degli esami strumentali, ennesimo stop per l’anglo-nigeriano

Il Torino FC ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Anjorin, per via dell’ennesimo stop del giocatore granata in questa stagione. Il club comunica che l’esito degli esami ha evidenziato un trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra. La prognosi dell’infortunio verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.