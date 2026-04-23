Rese note le modalità di vendita dei biglietti per il derby della Mole tra Torino e Juventus, che inizierà da domani

Il Torino FC ha reso note, con un comunicato, le modalità di vendita dei biglietti per il 185° derby della Mole tra Torino e Juventus, che andrà in scena nell’ultima giornata di campionato all’interno dello stadio Olimpico Grande Torino. La data ufficiale del match non è ancora stata resa nota, ma riguarderà sicuramente il week-end del 23-24 maggio. “La data e l’orario saranno ufficializzati dalla Lega Serie A nei prossimi giorni: i biglietti acquistati prima dell’ufficialità riportano “domenica 24 maggio ore 15.00 – da confermare” e resteranno validi in caso di variazione degli orari”.

Le modalità di vendita

Nella prima fase, da martedì 7 aprile, gli abbonati alla stagione 25-26 potranno acquistare fino a 4 biglietti a tessera per i loro amici granata, a prezzi agevolati rispetto alla vendita libera. Per acquistare è necessario essere iscritti al sito TorinoFc.it e inserire il numero della card Cuore Granata su cui è caricato l’abbonamento.

Dalle ore 10:00 di domani venerdì 24 aprile, la vendita è estesa a tutti i titolari di tessera Cuore Granata, inclusi gli abbonati.

Infine, nelle prossime settimane verranno fornite informazioni sull’eventuale vendita libera dei biglietti residui e sulla vendita del settore ospiti.

Inoltre, il Torino FC comunica: “Dalle ore 10:00 domani, tutti i 35.000 titolari del Cuore Granata possono acquistare fino a 4 biglietti. 140.000 possibilità per riempire ogni angolo di granata. Se la tifoseria risponde compatta, non resterà un solo posto in vendita libera. Serve però che ogni tifoso faccia la sua parte: portare gli amici e fare passaparola, tutti insieme. Solo in caso di disponibilità residua partirà infatti la vendita libera al pubblico generale. Coloriamo lo stadio di granata: ci vediamo al Derby!”.