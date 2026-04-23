Dati ben 9 daspo a tifosi del Torino dopo i duri sconti in Corso Unione Sovietica dello scorso 11 aprile contro i tifosi veronesi

In giornata sono stati emessi 9 Daspo per gli scontri avvenuti l’11 aprile dopo la partita disputata tra Torino e Verona nel capoluogo piemontese in corso Unione Sovietica. I provvedimenti, emessi a seguito di un’indagine della Digos di Torino hanno coinvolto alcuni tifosi del gruppo Ultras Granata. Per 5 di loro, noti particolarmente all’interno della Curva Maratona, il Daspo durerà ben 5 anni con tanto di obbligo di firma. Gli altri 4 provvedimenti avranno invece una durata tra i 2 e i 6 mesi e 3 anni e riguardano persone appartenenti ad altri gruppi di tifo organizzato.

La ricostruzione dei fatti

L’assalto dei tifosi granata (circa una trentina) ai pulmini che trasportavano i tifosi ospiti del Verona è avvenuta circa un’ora dopo la fine del match tra granata e scaligeri, in Corso Unione Sovietica. I tifosi granata coinvolti hanno dato il via a un prolungato lancio di oggetti verso i mezzi che ospitavano i tifosi gialloblù, che sono immediatamente scesi dai pullman e hanno dato vita a uno scontro vero e proprio con la tifoseria avversaria, lanciando aste di bandiere e altri oggetti in risposta al primo assalto dei sostenitori del Torino. Al termine dello scontro, la Digos aveva per giunta arrestato 7 tifosi veronesi e 2 supporters granata.