Il Toro ospita l’Inter lanciata verso il tricolore in occasione della 34a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Dopo il soporifero 0-0 maturato nella trasferta di Cremona contro la Cremonese, il Torino si prepara a ospitare l’Inter di Cristian Chivu, che dopo la clamorosa rimonta in Coppa Italia contro il Como, è pronta a rendere suo uno scudetto ormai certo tranne che per la matematica; prevista dunque una vera e propria invasione di tifosi nerazzurri in un Grande Torino che continuerà a rimanere vuoto di tifosi granata per protesta.

La partita è in programma alle ore 18.00 di domenica 26 aprile e sarà visibile in esclusiva su DAZN, ma anche sui canali Sky (in entrambi i casi sarà necessario essere in possesso di un abbonamento). Sarà inoltre visibile in streaming sulle rispettive applicazioni digitali di DAZN, Sky Go e Now Tv.