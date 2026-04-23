Il dato che emerge dal bilancio segna un aumento rispetto al 2024, quando i debiti ammontavano a 38,3 milioni di Euro.
Un debito aumentato di 14 milioni. Questo è ciò che emerge dal bilancio economico finanziario reso noto dal Torino, legato all’anno 2025. Tra i numerosi dati presenti all’interno del documento, spiccano quelli relativi ai debiti accumulati dal club nei confronti di banche, un numero che, rispetto al 2024 è in netta crescita.
I debiti del Torino verso le banche
I debiti del Torino nei confronti delle banche, riscontrabili sotto la voce “Debiti verso banche”, ammontano a 52,4 milioni circa (52,389) registrando un aumento significativo di 14,1 milioni rispetto all’anno precedente, in cui i debiti toccavano 38,3 milioni di Euro. Questi includono il saldo di un finanziamento erogato in data 27 settembre 2024 da Banca Ifis con lo scopo di rimborsare anticipatamente i finanziamenti bancari in essere a quella data.
E’ previsto un periodo di rateizzazione preceduto da un preammortamento di 18 mesi in cui verranno pagati solo gli interessi. Dal 15 giugno 2026, invece, inizieranno le 14 rate trimestrali (ogni tre mesi) fino al 15 settembre 2029
Il totale
Per quanto riguarda il totale, i debiti riguardanti l’anno 2025 ammontano a 42.600 milioni di Euro, circa due in meno rispetto ai 43,491 milioni di euro del 2024. A risaltare tra i dati sono i 14 milioni di differenza legati ai debiti verso le banche (52,4 attuali contro i 38,3 dello scorso anno) e 1 milione relativo ai debiti finanziari a lungo termine (39,4 attuali contro i 38,3 dello scorso anno).
Nn sono un economista ma mi pongo una domanda da profano: bilancio in rosso x 160 milioni di€ x classificarsi tra il 10/14 posto????????? Mai una finale di CI, capitate x caso 2 partecipazioni all’Europa e stop!!!!!!!! Questo dimostra nn essere portati o capire poco della materia calcio,avrebbe dovuto affidarsi… Leggi il resto »
Ne valeva davvero la pena per una stagione da salvezza anticipata eh 😁 almeno i primi anni l’unica cosa discreta erano i bilanci, poi si sono allineati ai risultati sportivi anche quelli (incompetenza totale mista a malafede e delirio di onnipotenza della TDC…) poi uno scimmiopiattista si domanda perché secondo… Leggi il resto »